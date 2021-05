UFFICIALE – Primavera 1, nuova formula a 18 squadre: ecco cosa cambia

Il Consiglio di Lega avrebbe approvato una nuovo formula del campionato Primavera per la prossima stagione

Il Consiglio di Lega delle squadre di Serie A, su proposta della FIGC, ha deciso di modificare la formula del campionato Primavera 1 a partire dalla prossima stagione, con cambiamenti dunque che riguardano già la classifica di questa annata. Secondo quanto diramato da una nota della Lega Serie A, le società di Serie A hanno recepito le proposte della FIGC: da 16 squadre si passerà a 18 squadre. Il numero delle retrocessioni passerà da 3 a 2 (e non solo una come era stato inserito in una prima bozza), a fronte di 4 promozioni dalla Primavera 2. Proprio relativamente alle promozioni, c'è da chiarire la situazione del Pescara, primo in Primavera 2: la prima squadra del Pescara è infatti retrocessa in Serie C e ciò, per regolamento, porterebbe la sua squadra Primavera a disputare il prossimo torneo Berretti (riservato alle giovanili della terza serie) e non il campionato Primavera 1. Su questo si farà chiarezza nel Consiglio Federale del 9 giugno.