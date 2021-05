Torino Primavera, contro la Fiorentina è la prima di 5 finali

Per i granata inizia un ciclo di partite decisive: contro la Viola i ragazzi di Coppitelli dovranno riscattare la partita dell'andata e mettere nel mirino il Bologna

I punti ora scottano sempre di più per la Primavera del Torino, che domani pomeriggio alle 15 sfiderà la Fiorentina nel capoluogo toscano. I granata nonostante abbiano appena superato in classifica la Lazio, devono riuscire a mettere quanti più punti possibile in cascina in questo finale di stagione. Sarà una partita tra due squadre agguerrite. La Fiorentina è a caccia degli ultimi punti per potersi salvare matematicamente, mentre il Torino per provare a raggiungere il quart'ultimo posto (se la riforma del campionato dovesse passare, questa posizione varrebbe la salvezza diretta) che al momento è del Bologna, prossimo avversario dei granata e momentaneamente a + 5 dalla squadra di Coppitelli.

FIORENTINA - La sfida si preannuncia calda non solo perché ci sono punti importanti in palio, ma anche per quanto successo all'andata quando la rissa causò a Karamoko una maxi squalifica (e si è visto quanto è pesata sulla stagione dei granata). Il francese avrà sicuramente voglia di riscattare l'errore dell'andata quando si era lasciato andare ad atteggiamenti sbagliati dopo essere stato istigato dagli avversari. La Fiorentina, però, è una signora squadra e non sarà un avversario facile per il Torino. La squadra di Aquilani, che ha battuto la Lazio in finale di Coppa Italia (la terza vittoria consecutiva per la società di Commisso), ha a disposizione una rosa di qualità. Tra tutti spicca quell'Alessandro Bianco che ha un passato nel Toro, ma i granata non avevano mai creduto in lui e così il centrocampista 2002 si era prima accasato al Chisola e poi era andato alla Fiorentina. Con la Viola si è anche conquistato la magia della Nazionale. Ma non è l'unico nome di qualità di una squadra che giovedì ha anche battuto agevolmente l'Atalanta. Dall'altra parte Coppitelli dovrà fare a meno di Aceto (affaticamento) e Horvath (lesione).

TORINO - L'assenza più pesante potrebbe essere quella di Kryeziu. Il kosovaro ha rimediato una botta alla mano e potrebbe non farcela per Firenze (è comunque aggregato al gruppo). Ci sarà però capitan Greco, che contro il Genoa ha assistito per tutta la partita a brodocampo incoraggiando i compagni e dimostrando di voler essere in campo per aiutare la squadra a salvarsi. Il primo passo verso la salvezza è arrivato. Il pari contro il Grifone ha permesso ai granata di superare la Lazio (ora sotto di un punto e con gli scontri diretti a favore), che domani se la vedrà con l'Atalanta. Il secondo è arrivato dalla Lega Serie A, che ha approvato la riforma Primavera: a retrocedere - se la Figc il 9 giugno lo confermerà - saranno l'ultima classificata per direttissima, mentre penultima e terzultima se la giocheranno ai playout. Per questo il quart'ultimo posto diventa un obiettivo ancora più importante. Il Bologna sarà anche il prossimo avversario del Torino e per domenica prossima a Volpiano potrà anche tornare il pubblico, che - se presente - potrebbe essere una spinta in più per la squadra di Coppitelli. È fondamentale però non sbagliare a Firenze.

