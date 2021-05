Torino Primavera, la probabile formazione contro l’Ascoli: Karamoko titolare

Questi gli undici che Coppitelli dovrebbe schierare nel match delle 15.00 contro l'Ascoli

La Primavera del Torino alle 15 sfiderà l'Ascoli in una delicatissima partita in ottica salvezza . I marchigiani sono un avversario alla portata e potrebbero essere i giusti avversari per rilanciarsi in classifica. Coppitelli ritrova Karamoko e dovrebbe lanciarlo dal primo minuto nel 4-4-2 visto nelle ultime partite.

LE SCELTE - Di tempo per provare nuove soluzioni ce n'è stato davvero poco e per questo a grandi linee dovrebbe essere confermata la formazione vista nelle ultime uscite. In porta rimane il dubbio Girelli-Sava. In difesa non dovrebbero esserci novità. Quindi Todisco e Greco come terzini e in mezzo Spina e Celesia. A centrocampo tornerà in panchina Tesio e al suo posto dovrebbe partire dal primo minuto Kryeziu. Sugli esterni verso la conferma Lovaglio e potrebbe tornare La Marca. In avanti spazio ancora al tandem Cancello-Vianni.