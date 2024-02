Torino Primavera, la vittoria che avvicina la finale di Coppa è il trionfo del gruppo

Torino Primavera, in trasferta con la Lazio il miglior volto dei granata

Il merito principale della Primavera granata è aver limato in corsa i propri difetti, lavorando su di essi e trasformandoli in punti di forza. Un aspetto che è saltato all'occhio anche contro la Lazio. A inizio campionato c'era un Toro aggressivo (secondo miglior attacco in Primavera 1) ma a volte permeabile in difesa. Ora non è più così perché pur mantenendo la propria prolificità, i granata hanno trovato maggior equilibrio. Con la Lazio il cleansheet è stato impedito dal gol di Milani, autore però di una magia su punizione, ma per il resto della gara nessun tentennamento ed è da sei uscite che i granata non subiscono più di una rete a partita. Poi la squadra ha lavorato sul neo trasferte, con il Toro autore di prestazioni anche importanti fuori dalle mura di Orbassano ma non sempre in grado di portare a casa quanto meritato in termini di risultato. Le ultime due trasferte a Roma hanno invertito anche questa tendenza con il Torino che ha vinto in piena emergenza infortuni contro i giallorossi per 3-1 e ha inflitto lo stesso risultato ai biancocelesti in semifinale di Coppa Italia. L'ultima squadra a sconfiggere il Toro era stata proprio la Lazio a Formello a novembre, da quel momento in poi sono arrivati per i granata 12 risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa con l'exploit della semifinale.