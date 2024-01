Primavera Tim Cup, il tabellone: il Torino è a 90 minuti dalla finale

Il tabellone completo della Coppa Italia per la Primavera 2023/24: Torino, Fiorentina e e le due romane sono le squadre ancora in corsa

Il Torino Primavera ha ottenuto un successo importante sul campo della Lazio perché oggi ha ottenuto un prezioso vantaggio per il match di ritorno. La vittoria odierna per 1-3 permette infatti ai granata di aver già messo su ottimi binari la gara di ritorno per queste semifinali di Coppa Italia Primavera (QUI LE PAGELLE DEL MATCH). Il secondo incontro con la Lazio si disputerà il 21 febbraio in casa granata. Oggi alle 18 in scena l'altra semifinale d'andata che mette di fronte la Fiorentina e la Roma nella tana dei viola.