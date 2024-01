Primavera Tim Cup, le pagelle di Lazio-Torino 1-3: Savva protagonista

Le pagelle della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Torino

Irene Nicola Redattore

Il Torino Primavera fa sua la gara d'andata della semifinale di Primavera Tim Cup, espugnando la Lazio in casa biancoceleste. A Formello finisce 3-1 in favore dei granata, che riscattano il ko in campionato contro la Lazio e soprattutto vedono più vicino il sogno finale, da completare poi ottenendo conferme nella gara di ritorno a Orbassano.

ABATI 6: Il primo tempo lo chiama in causa solo in un'occasione quando Sana Fernandes prova a sorprenderlo sul primo palo, respinge con sicurezza. Nella ripresa non viene mai chiamato concretamente in causa e non può nulla sulla sassata di Milani da punizione.

BIANAY BALCOT 6.5: Quando spinge sulla fascia destra fa il vuoto, non sempre è altrettanto efficace in ripiegamento e qualche rischio con Sana Fernandes lo corre. Con il passare dei minuti gli prende però le misure e cresce molto anche a livello difensivo.

DELLAVALLE 7: Capitano, difensore e goleador. Non stupisce la lucidità nelle chiusure, ormai diventata abitudine; si fa apprezzare anche nella prima impostazione e per la precisione nei lanci lunghi. La ciliegina sulla torta è la rete dal dischetto per il 2-0: settimo gol stagionale, bottino monstre da centrale.

MENDES 6.5: Gli spetta il confronto con Sana Fernandes, mina vagante dei biancocelesti. Duella senza remore con letture sempre efficaci. Paga alla mezzora un giallo per fallo su Di Tommaso a centrocampo, ma gioca la ripresa senza condizionamenti per la sanzione non correndo rischi.

MUNTU 7: Motorino sulla fascia sinistra. Dispensa tantissimi cross e corre senza sosta dimostrando polmoni d'acciaio. Nella ripresa dopo un coast-to-coast manda in porta Ciammaglichella con l'ennesimo cross al bacio, il fuorigioco gli nega l'assist. Si rifà nel finale dando vita all'azione che porta alla rete di Perciun. Prestazione sopra le righe.

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Aveva deciso i quarti di finale, in semifinale lavora bene tra le linee per dare opportunità al reparto offensivo e quando può cerca di pungere sotto rete. Va infatti a un passo dal gol di testa, peccato per la posizione di offside. (73' LONGONI 6: Contribuisce a tenere alta la guardia granata nell'ultima fase di gioco)

DALLA VECCHIA 7: Salda il conto aperto della traversa scheggiata contro l'Inter siglando il pesantissimo gol del vantaggio granata in semifinale di Coppa Italia. Arriva in area come un rapace e si regala una rete che premia la sua crescita. Dà tutto ed esce sfinito (90' MARCHIORO sv)

SILVA 6.5: Ancora una prestazione coriacea a centrocampo, dimostra personalità. Spende tante energie, ma è costretto a tirare i remi in barca per gli ultimi venti minuti quando sente tirare la coscia sinistra, Scurto lo cambia subito (73' PERCIUN 6.5: Il tiro dal limite è una specialità, lo dimostra timbrando il secondo gol in quattro presenze complessive tra campionato e Coppa. Rete importante in vista del ritorno)

SAVVA 7.5: Fa il bello e il cattivo tempo, mostrando qualità e dedizione alla causa. Dopo da due gare da subentrato, si riprende la titolarità e la sfrutta nel migliore dei modi. Nel primo tempo confeziona l'assist per Dalla Vecchia e conquista il rigore del 2-0 nel giro di un quarto d'ora dando il pallino in mano ai granata. Alla ripresa ancora un assist, questa volta per Perciun. Entra in tutti e tre i gol granata, imprescindibile.

GABELLINI 6: Si vede complessivamente poco, la difesa biancoceleste lo tiene sott'occhio costringendolo a sperare in qualche pallone sporco. Lavora allora di sponda e si sacrifica, rinunciando al guizzo personale e mettendosi a disposizione (83' FRANZONI sv)

NJIE 7: Strappa, punta l'uomo e si fa vedere in ogni fase della partita. Da una sua iniziativa nasce il gol del vantaggio granata, cross perfetto per la sponda di Savva. Nella ripresa cerca lo sfizio della gioia personale, che non trova. Nel frattempo continua a trovare tante soluzioni per i compagni. Prova sopra le righe.

ALL. SCURTO 7: Il Torino Primavera non si ferma più. Era stata sconfitta l'ultima volta proprio a Roma, proprio contro la Lazio finendo ko. In semifinale di Coppa Italia la posta è più alta, il Toro è deciso a cercare la rivalsa e alla fine porta a casa il primo round. Gara d'autorità dei granata, che la mettono sui propri binari sia con azioni costruite che sfruttando l'episodio rigore. La scelta di Perciun nel finale premia il tecnico e porta in dote il terzo gol. Primo round dominato, a Orbassano c'è da coronare ora il sogno finale.

