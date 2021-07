Torino Primavera, nuovo campo d’allenamento per la stagione: sarà il Cit Turin

Dopo anni il Torino abbandona Orbassano per il Cit, che da sempre ospita le giovanili granata

Dopo anni di allenamenti a Orbassano, la Primavera del Torino cambia dimora per gli allenamenti. Da questa stagione i granata di Federico Coppitelli sosterranno le sedute in città, al campo Cit Turin. Un impianto decisamente più comodo e più facile da raggiungere per i giocatori, visto che si trova a due passi dalla metropolitana, oltre a essere in uno snodo centrale della città. Il Cit, che è in corso Ferrucci, si trova infatti a due passi dal centro cittadino (davanti al tribunale).

Il campo da anni è utilizzato dal Torino per la Scuola Calcio e anche per le Giovanili, visto che ha un campo a 11 (il manto in sintetico è stato rifatto post-Covid ed è di ultima generazione), uno a 9 e due a 5. Già da domani la squadra di Coppitelli si allenerà lì, dopo che si sarà ritrovata allo stadio per le visite mediche, i tamponi e i test sierologici. Poi dal 30 il Torino si sposterà a Biella per il ritiro che terminerà il 13 agosto (anche se la meta è ancora da confermare ufficialmente). Resta ancora da trovare una soluzione per l'impianto di gioco che dovrà ospitare le partite casalinghe di campionato e Coppa Italia: non sarà più possibile utilizzare il campo di Volpiano, poichè la società locale ha stretto un accordo con la Juventus.