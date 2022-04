Torino Primavera, tra l’incubo playout e il derby contro la Juventus

La sconfitta contro l’Inter e i risultati dagli altri campi hanno cambiato radicalmente la situazione del Torino. Se fino a qualche settimana fa si poteva parlare di sogno playoff ora servono punti per evitare di essere invischiati nei playout

Roberto Ugliono

La sconfitta contro la Primavera dell’Inter e i risultati dagli altri campi hanno cambiato radicalmente la situazione del Torino. Se fino a qualche settimana fa si poteva parlare di sogno playoff per chiudere la stagione nel migliore dei modi, ora i punti serviranno per evitare di essere invischiati nella lotta per non retrocedere. Tante volte è stato scritto che in questo campionato, essendo molto equilibrato, a seconda dei risultati si può rimbalzare da una parte all’altra della classifica. E così è successo al Torino.

IL MOMENTO - Di certo la squadra di Coppitelli non meriterebbe una situazione del genere. Il gruppo, anche nell’ultimo periodo, non ha mai giocato partite negative, anzi la prestazione c’è sempre stata. Il problema da un po’ di tempo riguarda piuttosto i gol fatti, sempre troppo pochi. Contro l’Inter per la prima volta i granata hanno incontrato difficoltà nel rendersi effettivamente pericolosi, ma è un calo accettabile. I nerazzurri sono una squadra molto compatta contro cui tutte fanno fatica a creare. Nelle altre sconfitte il Torino ha sempre provato a segnare e le occasioni sono state tante. Dall’altra parte la difesa ha spesso retto, ma molte volte gli avversari hanno segnato alla prima palla buona. Una sorta di “Dura legge del gol” per dirlo come cantava Max Pezzali con gli 883. I granata giocano e anche bene, ma non sono riusciti ultimamente a sfruttare al meglio quanto creato.

VERSO IL DERBY - Ora però va tutto azzerato. Da una posizione di classifica tranquilla, il Torino è finito per guardare ai playout, che ora sono a 3 punti. Vicinissimi. La settimana dopo l’Inter, poi, è la più importante dell’anno e potrebbe essere una buona occasione per fare reset e ripartire. Venerdì sera i granata sfideranno una Juventus reduce dalla semifinale di Youth League persa. Il derby si sa, è sempre un’occasione per ripartire e per ritrovare anche forze mentali che con il tempo erano scemate. Per questo motivo la settimana post Inter potrà permettere ai ragazzi di Coppitelli di ricaricare le batterie per provare a vincere un derby che all’andata per larghi tratti è stato dominato.