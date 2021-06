Torino Primavera, tutti i derby di Coppitelli: c’è un tabù da sfatare

In casa l'allenatore romano non ha mai vinto contro i bianconeri, ma il bilancio è in pari: 3 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio

Roberto Ugliono

Il Torino Primavera vive la vigilia di un derby che può decidere la stagione. Un derby a cui i granata arrivano con tanta autostima e consapevolezza derivata dall'ottimo periodo che la squadra sta vivendo: una vera e propria rinascita che come protagonista ha sicuramente il tecnico Federico Coppitelli. L'allenatore romano si può definire un vero e proprio esperto di derby, avendone giocati diversi sia nelle giovanili della Roma che col Torino Primavera. Nelle stracittadine ha un bilancio perfettamente equilibrato contro la Juventus: 3 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio. Sintomo del fatto che ha spesso saputo rendere difficile la vita ai bianconeri anche con squadre sulla carta inferiori.

I PRECEDENTI - Durante la sua prima annata al Torino (2016-2017) i suoi primi due derby erano finiti con due sconfitte, entrambe di misura, ma alla fine erano state decisive per negare alla sua squadra di approdare alla fase finale. Dall'annata dopo il trend si è decisamente invertito. Nell'ottobre 2017 il derby d'andata giocato a Vinovo si era concluso con un secco 2-0 a favore dei granata, mentre al ritorno, al Filadelfia avevano vinto i bianconeri 1-0 (una partita macchiata dal dito medio dello juventino Fernandes ai tifosi del Toro che avevano risposto con assurdi insulti razzisti). In mezzo però c'è forse il derby più importante e delicato: quello di Coppa Italia. A Vinovo Torino e Juventus dopo il 2-2 dei tempi regolamentari sono dovuti andare ai rigori. Fu 7-5 in favore dei granata il risultato finale e fu uno dei passaggi chiave in vista di quella Coppa Italia poi vinta a San Siro contro il Milan. L'anno dopo il derby d'andata finì 2-2: i gemellini Rauti e Millico avevano pareggiato e portato in vantaggio i granata dopo il gol in avvio di Petrelli, nel finale Manolo Portanova (fratello del granata Denis) aveva pareggiato i conti. L'ultimo derby di Coppitelli è il più dolce e forse più bello degli ultimi anni. I granata, trascinati da un Millico inarrestabile, avevano vinto 2-0. Il gioiellino granata aveva sbloccato la partita con un gol sensazionale e poi aveva anche fornito a Onisa l'assist per il gol del raddoppio.

TABU' - Ancora una volta la partita giocata a Vinovo si era rivelata fortunata per Coppitelli, che fuori casa ha un trend decisamente positivo: 3 vittorie e 1 sconfitta. Per l'allenatore romano domani alle 11 quindi la possibilità di sfatare un tabù personale: vincere il derby Primavera anche tra le mura domestiche. Farlo avrebbe un'importanza incredibile per i granata, che addirittura potrebbero salvarsi con una giornata di anticipo, visto che il Bologna alle 19 affronterà l'Inter e in caso di sconfitta sarebbe aritmeticamente costretta a disputare i playout. Una motivazione in più per vincere la stracittadina: non che Coppitelli ne abbia bisogno. Lui di vittorie è affamato di suo e le recenti prestazioni della sua Primavera ne sono la dimostrazione.