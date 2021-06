Primavera, verso un derby di fuoco: Torino-Juventus vale oro per entrambe

La squadra di Coppitelli arriva da due vittorie di fila che hanno portato il Torino fuori dalla zona playout e deve cercare di mantenere la quart'ultima posizione per provare a salvarsi direttamente

Si scalda il clima derby, in tutti i sensi: alle temperature torinesi che in questi giorni stanno schizzando verso l'alto si somma l'attesa per la stracittadina di ritorno del campionato Primavera tra Torino e Juventus, in programma alle 11 di domenica a Volpiano. La partita sarà caratterizzata anche dall'estremo bisogno di fare punti per ambedue le formazioni.

TORINO - La squadra di Coppitelli arriva da due vittorie di fila che hanno portato il Torino fuori dalla zona playout e deve cercare di mantenere la quart'ultima posizione per provare a salvarsi direttamente. La sfida contro la Juventus è complicatissima, come lo sarà la prossima contro la Sampdoria (al momento al secondo posto). La fortuna dei granata è che gli impegni del Bologna ( QUI i calendari a confronto ), diretta concorrente per la salvezza, non sono da meno. Quindi al momento il destino dei granata è nelle loro mani e di certo sarebbe speciale garantirsi la certezza di rimanere nel Primavera 1 con una vittoria nel derby. Al Torino potrebbero bastare 3 punti se il Bologna non dovesse battere l'Inter, proprio grazie al vantaggio negli scontri diretti con i felsinei.

JUVENTUS - Contro i bianconeri i granata non partono favoriti. La Juventus ha diversi infortunati, ma allo stesso tempo ha una profondità di rosa invidiabile. La squadra di Bonatti ha perso alcuni giocatori importanti come Da Graca e Barrenechea, ma ha recuperato Chibozo. Il momento dei bianconeri però non è eccelso: quattro punti nelle ultime tre partite e l'ultima sconfitta casalinga con la Spal ha fatto scivolare i bianconeri al terzo posto in classifica. Arrivare nei primi due posti permette di andare direttamente in semifinale, un vantaggio importante che i bianconeri vorrebbero centrare a ogni costo e fare 6 punti nelle ultime due partite potrebbe non bastargli. Per questo motivo per il Torino si preannuncia una partita complicatissima, ma anche per la Juventus non sarà facile. La squadra di Coppitelli vuole salvarsi, è nel suo momento migliore e ora ha un'autostima che in passato non ha mai avuto. La sensazione è che potrà essere un derby decisamente più equilibrato rispetto a quello di andata.