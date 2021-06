Primavera 1, la corsa salvezza: due turni al termine e ancora tutto da definire

A due giornate dal termine del campionato Primavera confrontiamo i calendari delle squadre che lottano per evitare la retrocessione

Federico De Milano

Mancano solo due giornate al termine del campionato Primavera 1. Per quanto riguarda la corsa salvezza tutto deve ancora decidersi e il Torino di Federico Coppitelli ha le carte in regola per provare ad evitare direttamente la retrocessione senza passare dai playout. Se però i granata dovessero affrontare questo turno in più si giocheranno comunque le loro chanche come affermato dallo stesso allenatore dopo lo scoontro diretto vinto con il Bologna.

LA SITUAZIONE - In attesa della comunicazione ufficiale della FIGC, in seguito alla riforma del campionato Primavera, dovrebbero esserci due retrocessioni. Le due squadre a scendere nel campionato Primavera 2 dovrebbero essere l'ultima (la matematica condanna già l'Ascoli con 6 punti) e la perdente del playout che si giocherà tra la penultima (la Lazio che ha 19 punti) e la terzultima. È proprio questa la lotta che terrà banco nelle ultime due giornate: Torino e Bologna sono le squadre interessate e vorranno evitare a tutti i costi di giocarsi i playout dato che sono entrambe a quota 27 punti. Per via degli scontri diretti, i granata ad oggi sarebbero salvi mentre i rossoblu dovrebbero affrontare la Lazio nel turno di playout. La matematica fa rientrare in questa lotta anche la Fiorentina che è a quota 31 ma difficilmente sia il Torino che il Bologna riusciranno a scavalcare la viola.

CALENDARIO - La minaccia principale per il Toro è certamente quella rappresentata dal calendario. La formazione granata dovrà infatti ancora vedersela domenica con la Juventus in casa e mercoledì con la Sampdoria in trasferta. Si tratta di due squadre davvero toste da affrontare negli ultimi due turni dato che sono rispettivamente la terza e la prima forza di questo campionato. Anche il Bologna non può certamente sorridere se osserva il suo calendario, gli emiliani affronteranno l'Inter (prima in classifica) sul proprio campo e poi la Roma (quarta) in casa nell'ultimo turno. La Fiorentina, invece se la vedrà con la Sampdoria e con il Sassuolo, ma come detto sembra essere molto difficile che la squadra toscana termini il campionato al terzultimo posto.