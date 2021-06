Coppitelli dopo Torino-Bologna 4-1: “Possiamo raggiungere l’obiettivo, con o senza playout”

Al termine del match tra Torino e Bologna l'allenatore della formazione Primavera dei granata, Federico Coppitelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo contenti perché abbiamo raccolto quanto seminato in altre partite in cui il risultato non aveva accompagnato la prestazione. La crescita di questi ragazzi io l’ho sempre vista, è chiaro che non è facile testimoniarla se non arrivano le vittorie, ma ora provo grande contentezza. A volte abbiamo fatto errori, ma in particolare nelle gare in casa (ad esempio con Atalanta, Genoa e Roma) abbiamo fatto prestazioni importanti tenendo in considerazione il valore degli avversari. Ora ci stiamo esprimendo su alti livelli. Lo abbiamo fatto col Bologna, ma anche con l’Inter, portando a casa i tre punti".