Toro, ancora attesa per il Robaldo: manca la deliberazione della Giunta Comunale

Il 20 maggio superato l'ultimo ostacolo di natura tecnica: ora si attende l'ultimo via libera per i lavori

Sono giorni di attesa in casa Toro: dopo la svolta del 20 maggio , si attende la delibera della Giunta Comunale che dia il via libero definitivo per la ricostruzione del Robaldo . L'ultimo passo di natura tecnica risale infatti alla Conferenza dei Servizi che espresse un parere favorevole al progetto esecutivo presentato dai granata, superando tutte le difficoltà emerse negli ultimi mesi. Il passo che si attende ora è una deliberazione della Giunta Comunale, ultima formalità prima di arrivare al rilascio del permesso di costruire.

Le tempistiche inizialmente previste erano di 10-15 giorni, ma ad oggi non si registra ancora nessuna novità. All'ultima riunione di Giunta dell'8 giugno il tema del Robaldo non era stato ancora trattato. Non va comunque escluso che possano arrivare già in settimana alcune novità. A quel punto, una volta ottenuto l'ultimo via libero, il Toro dovrebbe solamente decidere la ditta cui affidare i lavori.