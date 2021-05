Robaldo, il Comune di Torino: “Parere favorevole, ora serve l’ok della Giunta”

Ecco il comunicato a seguito della Conferenza dei Servizi tra il Torino e i tecnici del Comune di questo pomeriggio

Come anticipato su Toro News, il Comune di Torino - a seguito della Conferenza dei Servizi tra il Torino e i tecnici del Comune per le verifiche delle ultime modifiche al progetto presentate dal club granata - ha emesso un comunicato in merito alla situazione Robaldo. Il Comune ha espresso un parere favorevole: ora il Torino dovrà attendere l'approvazione dalla Giunta Regionale (che sarà solo una formalità) per poter aprire definitivamente il cantiere.