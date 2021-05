Torino e Robaldo, fumata bianca vicina: riunione positiva con i tecnici

Le verifiche svolte nella Conferenza dei Servizi di oggi pomeriggio hanno riscontrato l'avvenuta modifica del progetto esecutivo secondo le indicazioni dei tecnici del Comune

Trapela ottimismo per quanto riguarda il capitolo del Robaldo. Oggi pomeriggio si è tenuta, in modalità video, una Conferenza dei Servizi tra il Torino e i tecnici del Comune per le verifiche delle ultime modifiche al progetto presentate dal club granata (le principali riguardano l'impianto di illuminazione esterno: qui lo raccontavamo a marzo).