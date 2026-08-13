Sara Curtis ha firmato una pagina di storia dello sport azzurro: l'azzurra ha conquistato una straordinaria medaglia d'oro nei 50 metri dorso, firmando un’impresa storica. Durante la gara, l'atleta non solo ha dominato la vasca lasciando le avversarie alle spalle, ma ha persino migliorato il proprio record del mondo, fermando il cronometro sul tempo pazzesco di 26’’56. La notizia, lanciata dai canali social della Gazzetta dello Sport, ha scatenato l'entusiasmo degli appassionati di sport in tutta Italia. Tra i tantissimi messaggi di giubilo apparsi nei commenti sotto il post, è spuntata anche la reazione del profilo ufficiale del Torino FC. Il club granata ha infatti deciso di omaggiare il talento della nuotatrice con una proposta speciale. Nel messaggio lasciatole sotto il post della Gazzetta dello Sport, la società l'ha invitata ufficialmente a visitare lo storico Stadio Filadelfia per ricevere il caloroso abbraccio della famiglia granata.