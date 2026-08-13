Le ultime novità di mercato per quanto riguarda alcune delle squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A

Eugenio Gammarino

Calciomercato Serie A

La sessione estiva di calciomercato della Serie A è in procinto di entrare nella fase più calda. Tra annunci ufficiali, manovre e sondaggi internazionali per rilanciare talenti europei, le dirigenze del massimo campionato italiano continuano a muovere le proprie pedine sullo scacchiere tattico prima dell'avvio della stagione. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e addii.

Torino FC v AC Milan - Serie A

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