Torino, Falque si allena in spiaggia: ma lo spagnolo resta in uscita

Stagione altamente negativa a Benevento: 354 minuti in 11 presenze totali. Il suo contratto con il Torino scadrà il 30 giugno 2022

Iago Falque al lavoro in spiaggia, durante la sua vancanza estiva, in vista della prossima stagione. A testimoniare i suoi scatti sulla sabbia è stato proprio il giocatore spagnolo attraverso il suo profilo Instagram. Falque è reduce da una stagione in prestito al Benevento tutt'altro che esaltante . Si è trattato del suo peggior campionato di sempre, fortemente condizionato dagli infortuni. Il Benevento è anche retrocesso, perdendo il duello finale con il Torino e le altre dirette concorrenti, e Falque ha accumulato nell'intera annata 11 presenze per un totale di 354 minuti.

IL FUTURO - Dopo una stagione così travagliata, vissuta più in infermeria che in campo, Falque avrà necessariamente bisogno di riscattarsi. Difficilmente rientrerà nei piani del Torino di Ivan Juric, molto più probabile che si debba cercare per lui un'altra sistemazione. Ricordiamo, infatti, che Falque fino al 30 giugno 2022 è a tutti gli effetti un attaccante del Torino e quindi, se nulla cambierà prima dell'inizio della preparazione estiva, ripartirà con la maglia granata sulle spalle. Poi, come detto, probabile una cessione. Dove? A differenza delle ultime stagioni il suo entourage è al lavoro per trovare una sistemazione che stavolta potrebbe anche essere fuori dall'Italia.