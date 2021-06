Primavera 1, il Consiglio Federale approva la riforma: il punto

Il Consiglio Federale si è pronunciato definitivamente sul passaggio a 18 squadre

Il Consiglio Federale FIGC andato in scena quest'oggi si è espresso anche in merito al campionato Primavera 1, approvando la riforma proposta dalla Lega Serie A riguardante l’immediata trasformazione del format da 16 a 18 squadre con due retrocessioni e quattro promozioni dal campionato Primavera 2 per la stagione tuttora in corso. Secondo quanto riporta il sito figc.it, “a regime, dalla stagione sportiva 2022/23, il campionato Primavera 1 sarà composto da 18 squadre (3 retrocessioni), il Primavera 2 da 32 squadre (3 promozioni e 2 retrocessioni), il Primavera 3 da 24 squadre (2 promozioni e 2 retrocessioni) e il Primavera 4 da 26 squadre ( 2 promozioni). Contestualmente è stata abolita la norma che vincolava la partecipazione della squadra Primavera al campionato di competenza della prima squadra”.

ATTESO IL COMUNICATO - Al momento resta da chiarire in via ufficiale come saranno determinate le retrocessioni e le promozioni di questa stagione. Da quanto è emerso - in attesa della conferma attraverso un comunicato della FIGC che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta - il progetto che è stato approvato in giornata presentava la seguente proposta: una retrocessione diretta e un'altra decretata dai playout tra penultima e terzultima. Al momento, dunque, dopo i risultati della terzultima giornata, il playout salvezza sarebbe Bologna-Lazio, con il Torino salvo.