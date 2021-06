UFFICIALE – Approvata la riforma della Primavera: ci saranno due retrocessioni

Una retrocessione diretta e i playout tra penultima e terzultima: come cambia il campionato Primavera

Come già anticipato più volte su queste colonne, il campionato Primavera 1 cambia format in corso d'opera. Il comunicato ufficiale delle società sancisce le modifiche che erano nell'aria da tempo: la sedicesima in classifica retrocede automaticamente in Primavera 2, mentre la quindicesima e la quattordicesima si sfideranno nei play-out per evitare la retrocessione. A due partite dal termine, quindi, il Torino sarebbe salvo in virtù del vantaggio negli scontri diretti contro il Bologna.