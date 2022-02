Torino, Scuola calcio verso la ripartenza: iscrizioni aperte dal primo marzo

L'attività di base verrà svolta presso gli impianti del Cit Turin e di Corso Agnelli, ma anche a Rivalta e a Venaria

La Scuola calcio granata è pronta a ripartire. Nata da un'idea di Sergio Vatta nel 1986, e ora guidata da Silvano Benedetti, l'attività di base dal primo marzo aprirà le iscrizioni per i bambini e le bambine nati nel 2015 e nel 2016, che verranno integrati nei gruppi che avevano iniziato la stagione in corso nel mese di settembre. La novità è che le iscrizioni saranno aperte anche ai 2017, a patto che abbiano già compiuto 5 anni; i campi base saranno quelli del Cit Turin in Corso Ferrucci e del Cral Reale Group in Corso Agnelli per quanto riguarda la città di Torino, mentre fuori saranno disponibili anche gli impianti dell'Oasi Laura Vicuna a Rivalta e di Via San Marchese a Venaria. Una bella opportunità per tante piccole promesse speranzose di arrivare, un giorno, a vestire la maglia della Prima squadra come già successo ad Alessandro Buongiorno, prodotto del vivaio granata da quando aveva 7 anni.