Torino U18 a caccia delle Final Four senza Dolcini e Chiarlone, coinvolti in una rissa

Il difensore potrebbe tornare contro il Parma, mentre il centrocampista ha avuto la peggio e potrebbe aver finito la stagione

Sono ancora da chiarire bene le dinamiche, ma due ragazzi dell'Under 18 sono stati vittima di uno spiacevole episodio poco più di una settimana fa. Louis Dolcini e Lorenzo Chiarlone sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi in piazza d'Armi dopo degli screzi proprio davanti allo stadio Olimpico Grande Torino. La dinamica dell'evento non è ancora stata definita al meglio, motivo per cui non ci si può sbilanciare su chi ricadano le responsabilità, ma ciò che è chiaro è che ad averne avuto la peggio sono proprio i due ragazzi arrivati in estate dalla Sampdoria.

CONDIZIONI - Le condizioni dei due ragazzi non sono gravi, ma hanno comunque subito dei colpi al volto che li hanno obbligati a saltare le ultime due partite. Possibile che Chiarlone possa essere aggregato al gruppo per l'ultima partita di campionato contro il Parma domenica 20, mentre Dolcini potrebbe aver finito la stagione. Due perdite sicuramente importanti per Semioli, che contro i ducali si giocherà l'accesso alla Final Four senza due giocatori che per le loro qualità calcistiche si sono dimostrati due pedine molto utili. I granata sono chiamati a vincere contro la penultima in classifica per essere certi della qualificazione. L'episodio di cui sono stati vittime Chiarlone e Dolcini, però, fa mettere il calcio decisamente in secondo piano. La speranza è che i due possano riprendersi in fretta. Un episodio spiacevole in una situazione da evitare che ha coinvolto due ragazzi che in campo si sono sempre distinti per interessanti qualità calcistiche e per correttezza: anche da questo errore di gioventù, se così si può definire, si possono trarre insegnamenti per il futuro.