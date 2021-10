Torino Under 15: convocati in Nazionale quattro ragazzi di La Rocca

Riccardo Anino, Edoardo Casadei, Francesco Foschiani e Tommaso Gallo prenderanno parte al raduno per la Selezione Nord per la Nazionale Under 15

Una buona notizia per il settore giovanile del Torino. Sono stati chiamati in nazionale Under 15 quattro ragazzi di Antonio La Rocca: Riccardo Anino, Edoardo Casadei, Francesco Foschiani e Tommaso Gallo. Il tecnico federale Massimiliano Favo visionerà i ragazzi durante il raduno per la Selezione Nord per la Nazionale Under 15. Come ogni anno la categoria poi chiuderà la stagione con il Torneo di Natale a Coverciano durante il quale prenderanno parte i giocatori selezionati durante questi provini.