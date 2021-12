Torino Under 16, unica squadra imbattuta del girone: Semioli sta lavorando bene

I 2006 granata stanno disputando un campionato di vertice: continuità di risultati e crescita del gruppo le chiavi di volta di un avvio promettente

Roberto Ugliono

Che l'annata dei 2006 del Torino fosse buona si sapeva, ma non era scontato passare dal campionato Under 14 a quello Under 16 in questo modo. Il gap con molte società è stato colmato e ciò che sorprende dalla squadra allenata da Franco Semioli è soprattutto la continuità di risultati. Il tutto senza mettere troppo mano con il mercato. E questo è un aspetto fondamentale per analizzare la squadra. Basta guardare il confronto con la Juventus. Le squadre due anni fa si equivalevano, ma i bianconeri da quel momento hanno fatto molto mercato prendendo tanti dei profili più interessanti in Italia. La distanza tra i gruppi non è cambiata, anzi.

CAMPIONATO - Il pari della partita a Vinovo è la dimostrazione che non ci sia grande differenza. La classifica pure, anche se il Torino addirittura potrebbe essere un gradino più avanti. I granata sono terzi sotto a Monza (battuto sul campo) e Juventus, ma con una gara in meno. Se i torelli dovessero vincere il match della nona giornata con il Genoa sarebbero primi. E sarebbe meritato. La squadra di Semioli fin qui non ha ancora perso una partita e parte del merito va anche alla difesa (la migliore del campionato con appena 7 gol subiti in 8 partite).

PROFILI - La coppia Sardo-Desole in mezzo ha dato solidità alla squadra e Semioli non li toglie praticamente mai. Positive anche le prestazioni di Bellocci tra i pali (lui si è avvicendato con Alloj). La sorpresa è stato l'ottimo impatto di Sebastiano Di Paolo. L'ex Pescara è il capocannoniere della squadra e ha un feeling speciale con Semioli. Di Paolo fin qui ha indossato la 7 che in carriera è stata spesso sulle spalle del suo allenatore e che nel Torino ha un peso decisamente speciale. Oltre a lui poi sono arrivate tante conferme. Dal sempre ottimo Armocida, alla crescita di Scarfiello e Dimitri, chiudendo con uno degli intoccabili della squadra: Rossi. Il gruppo sta dimostrando di essere interessante e Semioli dopo il campionato di vertice della scorsa stagione finito senza la qualificazione ai playoff, ci riproverà quest'anno. Le premesse ci sono tutte per farcela.