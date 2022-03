Torino Under 17: non basta il primo gol di Ceica, granata sconfitti dal Bologna

L'Under 17 granata viene sconfitta nel recupero della 17esima giornata di campionato: non basta la rete di Ceica

Dopo la sconfitta casalinga di sabato 5 marzo contro lo Spezia, il Torino Under 17 viene battuto anche dal Bologna nel recupero della 17^ giornata. Passati in svantaggio dopo il gol di Ebone nel primo tempo, i granata pareggiano i conti al quarto d'ora della ripresa con il primo gol in stagione di Ceica; la doppietta di Cesari fissa però il punteggio sul 3-1 per i felsinei. La squadra di Veronese scivola così al terzultimo posto in classifica, e domenica 13 marzo proverà a rialzarsi nel difficile match in casa dell'Empoli.