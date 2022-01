Torino Under 18, non basta super D’Agostino: la prima del 2022 la vince il Parma

L'anno nuovo inizia con una sconfitta in trasferta per il gruppo di Asta, che aveva tante assenze

L'Under 18 del Torino inizia il nuovo anno con una sconfitta. La squadra di Asta come all'andata perde contro il Parma, ma con tante attenuanti. Partendo dalle assenze. I granata, infatti, sono arrivati in Emilia Romagna con tanti 2005 a disposizione e molti dei titolarissimi del gruppo dei 2004 che fin qui aveva fatto benissimo non c'erano. Qualche nota lieta non manca però. A partire dall'ottima prestazione di D'Agostino. Il ragazzo ha segnato una doppietta, sintomo del fatto che sta continuando a crescere. Dall'arrivo di Asta, D'Agostino è cresciuto molto e contro il Parma ha dato dimostrazione dei suoi miglioramenti.