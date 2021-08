UFFICIALE – Asta torna in granata: allenerà l’Under 18 e non solo

Quarto ritorno in granata dopo l’esperienza nello staff di Moreno Longo: Asta sarà anche responsabile dello sviluppo dell’area metodologica

Con questo messaggio di benvenuto, il Torino accoglie ancora una volta Antonino Asta , alla quarta esperienza in granata. L’ex capitano del Toro sarà allenatore dell’Under 18 e responsabile dello sviluppo dell’area metodologica. Dopo l’esperienza in prima squadra nello staff di Moreno Longo, Tonino Asta torna, ancora una volta, nel settore giovanile granata. Bentornato!

”Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato ad Antonino Asta la conduzione della formazione Under 18 e l’incarico di responsabile sviluppo dell’area metodologica.

Antonino Asta è nato ad Alcamo il 17 novembre 1970. La sua è una carriera a forti tinte granata: del Toro è stato calciatore e capitano per cinque stagioni consecutive, dal 1997 al 2002, collezionando 134 presenze e 8 reti. Nel 2005 ha intrapreso la carriera da allenatore, guidando gli Allievi Regionali del Toro fino al 2009 e successivamente la Primavera fino al 2012. Nel 2020 una nuova esperienza in prima squadra, in qualità di collaboratore tecnico dell’allenatore Moreno Longo.