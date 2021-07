UFFICIALE – Ludergnani risolve con la SPAL: atteso a breve l’annuncio del Toro

Ruggero Ludergnani ha risolto consensualmente il rapporto sportivo con la SPAL. La notizia, come preannunciato da Toro News, era nell’aria e in mattinata è stata confermata direttamente dalla società estense. Atteso a breve il comunicato del...

Silvio Luciani

Ruggero Ludergnani ha risolto consensualmente il rapporto sportivo con la SPAL. La notizia, come preannunciato da Toro News, era nell’aria e in mattinata è stata confermata direttamente dalla società estense. Atteso a breve il comunicato del Torino. Intanto sono arrivate anche le parole di commiato dell'ormai ex responsabile del settore giovanile spallino: "Le mie sensazioni? Sensazione di grande orgoglio per quello che è stato fatto, sensazione di dispiacere perché come ho detto al Presidente tutte le cose hanno un'inizio e una fine e quando sono arrivato sette anni fa ero un bambino e vado via che mi sento un uomo, un dirigente con esperienza e soprattutto vado via consapevole di lasciare una grande società e un grande ambiente".

Quali sono i ricordi di questa esperienza che porterai con te per sempre? "La festa della promozione dalla Serie B alla Serie A. Per un ragazzo di Ferrara come me, che ha vissuto tutta l'escalation della SPAL dall'allora Seconda Divisione, sono ricordi che rimarranno sempre indelebili. Poi chiaramente, tutti quelli che sono stati i risultati raggiunti con il settore giovanile, che comunque sono stati tanti e non parlo solo di risultati sul campo, parlo degli attestati di stima, dei ragazzi che sono cresciuti fino all'esordio in prima squadra. Sono stati sette anni dentro un frullatore quindi secondo me non ci siamo resi conto a pieno di quello che è stato fatto. Quando guarderemo indietro a questi sette anni riconosceremo di aver fatto un lavoro che secondo me è stato importantissimo".

I risultati dell'ultima stagione sono stati l'apice dell'esperienza a Ferrara? "Ho un desiderio, che i prossimi anni siano, per la SPAL e per il Settore Giovanile della SPAL, ancora più entusiasmanti. Chiaramente per quanto riguarda il mio percorso personale penso di sì, ma sono altrettanto convinto di lasciare un grandissimo Settore Giovanile, con dei grandissimi collaboratori".

"Ai ragazzi voglio dire di stare tranquilli perché la SPAL ha le idee chiare e chi verrà dopo di me saprà farli stare bene, anche meglio di come li ho fatti stare io. Devono sentirsi orgogliosi di far parte della SPAL perché sono in uno dei settori giovanili più importanti d'Italia. Non è giusto che faccia ringraziamenti particolari perché dimenticherei qualcuno, ci tengo a ringraziare il Presidente Mattioli che sette anni fa ha dato un'opportunità ad un ragazzo che non era nessuno e per questo non smetterò mai di ringraziarlo. E poi la famiglia Colombarini, che grazie agli investimenti ci ha permesso di crescere e strutturare questo settore giovanile. Spero che sia un arrivederci, perché a Ferrara sono legatissimo. La mia famiglia è qui e un domani, mi auguro di tornare qui".

DI SEGUITO LA NOTA UFFICIALE DELLA SPAL:

“S.P.A.L. srl e il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, Ruggero Ludergnani, hanno risolto consensualmente il rapporto sportivo.

Sette anni fa, Ludergnani aveva assunto l’incarico al Settore Giovanile biancazzurro, ovvero all’avvento dell’attuale dirigenza spallina.

L’assiduo e costante lavoro giornaliero, svolto in stretta sinergia con società e collaboratori, ha permesso a Ludergnani di costruire una struttura molto articolata e forte, che nel tempo ha ottenuto risultati positivi e formato giovani giocatori particolarmente interessanti.

Il Club biancazzurro ringrazia Ruggero Ludergnani per questi anni trascorsi insieme, augurandogli le migliori soddisfazioni sportive e personali per il futuro della propria carriera dirigenziale”.