UFFICIALE: Passador passa in prestito al Rimini

Il Torino e il Rimini chiudono per il prestito di Passador. Il giocatore classe 2003 andrà in prestito in Emilia-Romagna, dove giocherà in Serie C. Protagonista di un'ottima annata nella Primavera granata, per il giovane portiere sarà una ghiotta occasione per confrontarsi con il calcio dei grandi. Di seguito il comunicato del Rimini.