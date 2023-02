Torino, una certezza tra i pali in Primavera: Passador e un futuro tra i grandi?

Uno dei protagonisti della Primavera del Torino targata Scurto è lui, Pietro Passador. Giocatore silenzioso, che sta facendo parlare le sue prestazioni per lui. Parate decisive, una chiamata anche in Nazionale Under 20 e la certezza che tra i pali lui può essere decisivo. Non sorprende più di tanto, perché in estate Ludergnani era andato a pescare un ragazzo sì giovane, ma con già esperienza alle spalle. Passador, infatti, la passata stagione aveva giocato nella Clodiense 33 partite e portato a casa 20 clean sheet. Fate voi la media, basta il colpo d'occhio per capire quanto fosse stata positiva la sua annata.

Di sicuro ha una caratteristica che a Juric piacerà, con i piedi non è malaccio. Già perché alla seconda giornata di campionato fu lui a regalare ad Ansah la palla del vantaggio. Un assist con un lancio di più di 60 metri, un po' come quel Vanja Milinkovic-Savic che ora sta difendendo i pali dei grandi. I granata devono definire la situazione dei portieri per il futuro. Gemello è in scadenza nel 2023 (con opzione per un altro anno) e il serbo nel 2024. Insomma in questo contesto potrebbe anche inserirsi Passador. In estate verranno di sicuro fatti i giusti ragionamenti. Un prestito per farsi le ossa o rimanere come riserva in prima squadra? Un dubbio che si scioglierà più avanti di sicuro, ma intanto il portiere - che il 26 febbraio farà 20 anni - sta dimostrando di essere molto interessante. È certo agli inizia della sua carriera, ma il potenziale si vede e ha caratteristiche intriganti: piedi buoni (serve sicuramente comunque ancora del lavoro), grande fisico (1,95 metri) e affidabilità tra i pali. L'ennesima scommessa fin qui vinta da Ludergnani in estate potrebbe un giorno tornare utile tra i grandi.