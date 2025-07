Il rinnovo di Gineitis, mercato con Cerny e Coco: i temi granata sui quotidiani

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Redazione Toro News 11 luglio - 10:30

L’edizione odierna del Corriere Torinosi concentra sul ritorno di alcuni elementi chiave della rosa granata a disposizione di Marco Baroni per le prime sgambate al Filadelfia. Fanno rientro Casadei, Adams, Maripan e Sanabria, ai quali era stato concesso un breve prolungamento delle vacanze. Tuttavia, le notizie più rilevanti riguardano l’apertura del Filadelfia ai tifosi, prevista per domani dalle 9.45, e il rinnovo di Gvidas Gineitis fino al 2029, con opzione per il 2030: “Sono molto contento di aver rinnovato il contratto. Sempre forza Toro”, ha scritto il centrocampista sui social.

La Gazzetta dello Sport celebra anch'essa il terzo rinnovo in due anni per Gineitis: “La nuova stagione comincia anche sotto il segno dei giovani e del loro futuro. Se da ieri il prolungamento del contratto di ‘Gine’ è anche ufficiale, è a un passo quello di un altro talento cresciuto in granata. Per Alieu Njie è scattato il conto alla rovescia che lo porterà ad autografare, a stretto giro di posta, un nuovo accordo”. Il club sarebbe inoltre vicino a prolungare anche i contratti di Sergiu Perciun e Ali Dembélé: “questione di settimane, forse di giorni”.

La Stampa sposta invece l’attenzione sul mercato: “Con Elmas spunta Cerny”. Il Torino è alla ricerca di esterni offensivi per soddisfare le richieste di Baroni: “A parte il baby Njie, non ha nessuno di ruolo”. L’ultima idea porta in Germania, dove è appena rientrato Vaclav Cerny, 27enne del Wolfsburg, di nazionalità ceca ma cresciuto calcisticamente in Olanda. Nella scorsa stagione, in prestito ai Rangers di Glasgow, ha segnato 18 gol, di cui 6 in Europa League. Cerny è in grado di giocare su entrambe le fasce, colmando idealmente il vuoto lasciato da Elmas: “proprio il macedone potrebbe ricoprirlo, ma se ne riparlerà più avanti visto che si rischiano tempi lunghi per far calare la richiesta del Lipsia, mentre il Torino ha fretta”. Rimane viva anche la pista Oristanio, mentre si cerca un vice-Zapata: i nomi sul taccuino sono Lorenzo Colombo e il danese Luca Kjerrumgaard.

Sempre nell’edizione torinese del quotidiano, ampio spazio è dedicato a Cesare Casadei. Il Torino, “dopo avergli dato l’esordio in Serie A, è pronto ad affidargli il nuovo progetto. Gli darà i gradi di leader di un centrocampo che sarà molto diverso rispetto a quello che ha chiuso la stagione”.

“Toro-Oristanio prima offerta. Attesa Ngonge, sondato Cerny”, titola invece Tuttosport. La prima richiesta del Venezia per Oristanio – 12 milioni, con il 30% destinato all’Inter – ha spiazzato la dirigenza granata. Il Toro lo valuta tra i 7 e gli 8 milioni, e ha messo sul piatto un prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto a 7. L’altro obiettivo resta Ngonge: “Il Torino vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto, il Napoli lo vorrebbe invece cedere o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto”.

C'è anche spazio per il rinnovo di Gineitis e per una nuova offerta a Saul Coco, seguito dallo Spartak Mosca. “Sì, stiamo trattando”, ha confermato il ds Davide Vagnati. Il club punta a monetizzare con l’ex Las Palmas, dopo che l’opzione qatariota è definitivamente tramontata. Il Torino ha respinto la prima proposta dello Spartak – 10 milioni – ritenendola troppo bassa. Si lavora a un rilancio, nella speranza di evitare un epilogo simile a quello sfumato per Ilic lo scorso febbraio.

Infine, l’approfondimento sul Filadelfia, che domani aprirà le porte ai tifosi per il primo allenamento della stagione. Lo scorso anno furono 3.500 i presenti sugli spalti e “Vanoli ebbe modo di firmare autografi, dispensare sorrisi e promettere massimo impegno. (…) Adesso, però, c’è Marco Baroni. Un allenatore che arriva in punta di piedi, nonostante abbia un vissuto in Serie A decisamente più lusinghiero rispetto a Vanoli (…) Come risponderà la gente al richiamo della nuova stagione?”.