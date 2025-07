Calciomercato, Borna Sosa firma con il Crystal Palace

Borna Sosa, un anno deludente al Torino

La sua ultima annata in maglia granata non è stata all’altezza delle aspettative. Arrivato a Torino con l’ambizione di colmare l'annosa carenza sulla corsia mancina, Sosa non è mai riuscito a imporsi. Le sue prestazioni altalenanti lo hanno progressivamente allontanato dai piani tecnici di Paolo Vanoli, che con il tempo lo ha relegato in panchina fino a escluderlo del tutto dalle rotazioni. Terminato il prestito, il croato ha fatto ritorno all’Ajax, dove lo attendeva un ambiente tutt’altro che accogliente. Non a caso, nelle scorse settimane era emerso il suo inserimento in una chat WhatsApp dedicata agli esuberi del club, un segnale chiaro sulla sua posizione fuori dal progetto. Ora, però, si apre per lui una nuova opportunità in Premier League. «Sono molto entusiasta di unirmi al Crystal Palace. Ho sentito dire tante cose positive sul club. Non vedo l’ora di conoscere i giocatori, lo staff e tutti i tifosi», le sue prime parole da nuovo giocatore delle Eagles.