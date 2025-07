Calciomercato Torino, Ngonge resta un obiettivo: anche club inglesi interessati

L'interesse per Ngonge da parte del Torino è ormai noto da parecchio tempo. Si tratta di un calciatore che quando vestiva la maglia del Verona è riuscito a mettersi bene in mostra in Serie A, soprattutto con allenatore proprio Marco Baroni. Come si apprende dai dati di Sofascore , l'attaccante belga aveva una media di 1,38 dribbling completati a partita e 1,05 passaggi chiava per gara. Si tratta di due fondamentali che potrebbero fare molto comodo alla manovra offensiva dei granata che ha perso un giocatore di talento come Eljif Elmas. Per chiudere l'affare Ngonge, il Toro dovrà però riuscire anche a battere la concorrenza inglese: negli ultimi giorni alcuni club inglesi hanno infatti chiesto informazioni al Napoli sulle condizioni di questo possibile trasferimento.

Torino e Napoli cercano un accordo: c'è distanza dopo il mancato sconto per Vanja

Nelle scorse settimane il Napoli e il Torino hanno trattato di mercato anche per quanto riguarda Vanja Milinkovic Savic. Il portiere serbo piace infatti parecchio al tecnico azzurro Antonio Conte ma al momento rimane all'ombra della Mole. Il club partenopeo si è un po' risentito dopo la mancata concessione di uno sconto per il portiere ex Spal, rispetto all'ammontare della clausola rescissoria che al momento Cairo e la dirigenza pretendono per lasciar partire Vanja. Questo mancato accordo sul tavolo Milinkovic Savic potrebbe forse anche avere degli effetti negativi nella trattativa per Ngonge ma certamente le parti riproveranno ad avvicinarsi per tentare di raggiungere un'intesa che potrebbe aiutare tutti. Ngonge vedrebbe di buon occhio un trasferimento al Toro per tornare ad essere allenato da Baroni e anche per lasciare la squadra di Conte visto il poco spazio in campo, i granata invece otterrebbero un rinforzo importante per l'attacco e infine il Napoli si libererebbe di un calciatore in uscita.