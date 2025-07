Torino, fiducia in Gineitis: futuro granata, ma lo spazio è tutto da conquistare

Il Toro punta su Gineitis, che con Baroni può tornare in mediana ma non senza concorrenti

Irene Nicola Redattore 11 luglio - 16:00

Il rinnovo di contratto, la firma con scadenza nel 2029 sono conferme chiare: Gvidas Gineitis è un ragazzo su cui il Torino vuole continuare a investire. Il centrocampista lituano, classe 2004, ha mostrato in quest'ultimo campionato di Serie A molta più confidenza con i propri mezzi e ha iniziato a diventare una concreta risorsa per la prima squadra granata. Gineitis si è messo in rampa di lancio, trovando riscontro: triplicato l'impiego rispetto alla stagione precedente, 30 le presenze all'attivo con oltre 1500' nelle gambe. Il futuro in granata è certo, ma servirà confermarsi davanti agli occhi di Marco Baroni.

Torino, Gineitis esterno nel 4-2-3-1? Difficile che Baroni dica sì — La scelta di Marco Baroni permetterà a Gineitis e ai granata di lavorare in continuità rispetto all'impostazione tattica lasciata da Paolo Vanoli. Anche il nuovo tecnico del Torino infatti adotta il 4-2-3-1, modulo in cui Gineitis è riuscito a far vedere le migliori cose in prima squadra fino a questo momento. L'impiego del lituano nel sistema tattico di Vanoli è stato addirittura duplice, con l'ultima parte di stagione vissuta nell'inedito ruolo di esterno offensivo e non sulla linea dei centrocampisti. Sulla trequarti Gineitis non è parso tuttavia comodo, l'esterno alto non è il suo ruolo naturale e si è visto. Difficile che venga riproposto quindi nella stessa posizione da Baroni.

Torino, Gineitis a centrocampo trova concorrenza: la contesa è aperta — Gineitis quindi tornerà nel ruolo che più gli calza a pennello, quello del centrocampista centrale. Arretrato di qualche metro, il lituano ha già dimostrato di poter stare nella massima serie ma non avrà comunque vita semplice dovendo avere a che fare con diversi concorrenti. Su tutti quello che dà più certezze in continuità con i primi sei mesi in granata è Cesare Casadei, ma non è il solo. In mediana infatti si contendono un posto anche Ivan Ilic, qualora Baroni riuscisse a riabilitarlo nelle gerarchie, e Tino Anjorin, nuovo arrivato in casa granata. Per Gineitis l'obiettivo è continuare a mettersi in mostra e convincere, come già fatto in questa stagione quando le opportunità sono arrivate. La contesa è aperta, il precampionato potrà dare le prime indicazioni.