Filadelfia, day 4: lavoro nello stretto. A breve quattro novità per Baroni

Quarto giorno di ritiro al Filadelfia e quarto giorno in granata per Marco Baroni. Sul campo di allenamento i primi ad entrare gli elementi aggregati dalla Primavera, seguiti dal nuovo acquisto: Ardian Ismajli. Mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, che è cominciata con una preparazione atletica con focus sui cambi di direzione, sui salti e soprattutto sugli atterraggi. Tutti lavori, questi, che hanno il fine di rendere rapidi i citati gesti atletici, ma soprattutto renderli sicuri: i cambi di direzione e gli atterraggi sono alcuni tra i gesti che provocano più facilmente infortuni alle ginocchia. Indispensabile dare rilevanza a questa preparazione, anche vista la presenza di diversi elementi che soffrono di questi problemi fisici all'interno dell'organico granata. La parte più "di campo" dell'allenamento si è, invece, concentrata su esercizi nello stretto: dapprima un esercizio a più colori e porta singola, con l'inserimento di giocatori "jolly" concentrato in una singola area di rigore, con l'obiettivo di lavorare la gestione del possesso in spazi molto ristretti. In conclusione, una partitella finale a campo ristretto, anch'essa mirata al lavoro della palla in spazi e tempi brevi. Nel frattempo, Baroni attende il resto della squadra...