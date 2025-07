Farioli al Porto, il suo vice sarà una vecchia conoscenza del Torino: ecco chi è

Con la firma e l'annuncio ufficiale di Franceso Farioli come nuovo tecnico del Porto, ecco anche svelati i nomi del suo staff. Tra questi, chi salta subito all'occhio è una vecchia conoscenza del Torino. Stiamo parlando di Lino Godinho. Dopo l'esperienza in granata come secondo di Paolo Vanoli, con l'esonero del tecnico di Varese non si sono più avute notizie su di lui. L'ex tecnico granata non sembra, ad oggi, vicino a trovare una nuova esperienza per la prossima stagione. Non si può dire lo stesso, invece, del suo vice: Lino Godinho, infatti, sarà il vice-allenatore di Francesco Farioli sulla panchina del Porto. Per l'ex vice di Vanoli si tratta di un ritorno a casa: dopo aver lasciato il Benfica nel 2011, per Godinho l'unica esperienza in Portogallo è arrivata come vice di Joao Carlos Pereira, al Coimbra. Soli due mesi di lavoro in madre patria negli ultimi 14 anni: Lino Godinho può riassaporare l'aria portoghese.