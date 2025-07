Cristiana Ferrini: “Sono riconoscente a Cairo, l’unico che ha ricordato mio padre”

Cristiana Ferrini, figlia di Giorgio Ferrini, ex giocatore del Torino e storico capitano granata, ha dedicato un libro alla figura del padre. Cristina Ferrini ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha presentato il suo libro “Il capitano dei capitani” ed ha parlato, tra le tante cose, del passato di suo padre con la maglia del Torino e della sua passione per il club granata: "Era il mio capitano. A casa era il mio papà, poi era il mio idolo perché sono tifosissima del Toro. Sapeva quanto desiderassi andare al Filadelfia tutti i pomeriggi agli allenamenti. Gli dicevo: “Mi porto i compiti, ma fammi venire con te”. Restavo sulle gradinate osservando quei calciatori, i miei eroi. Papà ha avuto offerte importanti da altri club, ma ha sempre detto: “Questa è la mia maglia, il Toro è la mia squadra".