UFFICIALE – Primavera, Vimoj Muntu Wa Mungu è un nuovo giocatore del Torino

Vimoj Muntu Wa Mungu si aggrega ai granata: contratto depositato in Lega Serie A

Vimoj Muntu Wa Mungu è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Ne dà l'ufficialità il contratto depositato in Lega Serie A da parte del Torino, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Il terzino sinistro, classe 2004, si aggrega alla Primavera di Giuseppe Scurto. Arriva in granata a titolo temporaneo, in prestito con diritto di riscatto fissato a 200 mila euro dal PSG.