Un nuovo rinforzo per la rosa di Scurto

Secondo quanto riportato dalla Francia da RMC Sport, sarebbe vicino ai granata il giovane classe 2004 Vimoj Muntu Wa Mungu del PSG. Il terzino sarebbe atteso in Italia questa sera per le visite mediche. Dovrebbe arrivare a Torino in prestito con diritto di riscatto a 200 mila euro. Scurto, così, potrà accogliere un nuovo calciatore nella sua rosa.