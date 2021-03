UFFICIALE: Under 17, riparte il campionato con 8 gironi da 5 squadre

Giovanili / La FIGC ha ufficializzato la ripresa del campionato Under 17 in data 11 aprile, ecco il girone del Toro

Come anticipato la scorsa settimana, in data 11 aprile riprenderà ufficialmente il Campionato dell'Under 17. Data l'impossibilità di svolgere un normale campionato come nelle passate stagioni, la FIGC ha scelto di dividere le squadre di Serie A e Serie B in 8 gironi da 5 squadre caduno. I gironi sono stati formati in base alla collocazione geografica delle società, in modo da ridurre gli spostamenti. Il Torino Under 17 di Andrea Menghini è stato inserito nel girone 1 assieme a Juventus, Genoa, Sampdoria e Virtus Entella. I ragazzi granata sono dunque attesi da 8 sfide tra andata e ritorno per decretare chi sarà la capolista del gruppo, chi arriva primo potrà accedere in seguito ai quarti di finale dove si affronteranno le 8 squadre arrivate in testa in ogni girone.