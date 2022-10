Under 15, Juventus-Torino 1-2: vittoria granata allo scadere nel derby

Finale scoppiettante a Vinovo: Falasca all'ultimo secondo decide il derby e lo regala al Torino

Irene Nicola

Il Torino vince il derby della Mole in extremis, dopo una partita che si accende con due rigori, un'espulsione nelle fila bianconere e un gol allo scadere. Luongo sigla il vantaggio dei granata, poi in extremis Falasca regala i tre punti e la prima vittoria in campionato alla squadra di Della Morte, a Vinovo e nel derby, che finisce 2-1. (QUI I MIGLIORI 3 GIOCATORI DELLA PARTITA)

Il derby della Mole entra subito nel vivo. Il Toro ha un avvio convincente, con Luongo che impegna subito Huli. La Juventus d'altro canto risponde sfruttando le incursioni di un ispirato Suazo, pericolo numero uno per i granata. L'andazzo cambia al quarto d'ora. I bianconeri si disperano per una chance mancata da Borasio all'altezza del dischetto, poi è bravo Cereser a uscire sulla ribattuta di Bracco. L'episodio chiave arriva al 16': Luongo si invola a sinistra e crossa verso Bonacina sul fronte opposto, Bonora lo atterra in area. Rigore per i granata, in battuta capitan Luongo che spiazza Huli. Dopo il vantaggio la Juventus aumenta il ritmo e ha un'occasione enorme con Suazo che scappa a tutti in ripartenza e viene atterrato fuori area da Schembre. I bianconeri reclamano il rosso, arriva solo il giallo all'indirizzo del difensore.

Nella ripresa la Juventus spinge fin da subito. Passano 10' e i bianconeri si guadagnano un calcio di rigore che può riportare in pari il match dopo un fallo netto in area. Dal dischetto va Bracco, che non sbaglia e fa l'1-1. Il volto della partita cambia subito dopo. Al 54' Gecaj commette un fallo da ultimo uomo fuori area, era già ammonito e la seconda sanzione gli costa l'espulsione. Nonostante l'inferiorità numerica, la Juventus regge e si propone. Il Toro prova ad affidarsi ai colpi del solito Luongo e di Bonacina per affondare il colpo. La partita si assesta su un sostanziale equilibrio. Qualche squillo solo nel finale, ad opera dei bianconeri. I granata non si fanno trovare sbilanciati e difendono il pareggio, poi nel finale l'exploit. Falasco è bravissimo a sfruttare un varco lasciato dai bianconeri per imbucare, scappando a Moschetta, il gol decisivo nel momento più importante con un diagonale. Sul più bello arrivano i tre punti, a Vinovo finisce 2-1 per il Torino.