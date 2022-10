Under 15, la Top 3 di Juventus-Torino 1-2: Luongo gladiatore, Falasca uomo derby

FALASCA 8: L'uomo derby è lui. Fa a sportellate per 80 minuti e recupero, non trovando un varco per affondare. Nei minuti finali, più d'affanno per il Toro che per la Juventus, sale in cattedra e gela Vinovo. Fa esultare tutta la squadra granata, che trova la prima vittoria in campionato nel derby.