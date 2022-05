Under 15, Torino-Fiorentina 2-3: i torelli sfiorano una grande rimonta

I granata vanno sotto di tre gol, ma nella ripresa recuperano due reti

Irene Nicola

Il Torino va in svantaggio, ma ci crede con orgoglio e lotta per giocarsi il tutto per tutto nel ritorno dei quarti. I granata vanno sotto per 3-0 per mano di un Bonanno in stato di grazia. Sembra finita, ma non lo è perché nella ripresa Syll e Sandrucci recuperano fino al 2-3. Con questo risultato il Toro dovrà vincere con due gol di scarto per passare in semifinale.

PRIMO TEMPO - Il match inizia su ritmi contenuti da entrambe le parti. Il Toro deve fare però subito i conti con il cartellino giallo preso al 5' da uno dei suoi centrali, Ressia. La Viola gestisce il possesso, i granata si affidano maggiormente agli strappi. Il primo tiro in porta lo fa la Fiorentina, Anino risponde presente. Il Toro dal canto suo prova a innescare Conte, che con un colpo di tacco serve Spadoni, poi chiuso. Al 15' la Fiorentina trova però il vantaggio: Bonanno sale a sinistra, il suo cross col mancino diventa un tiro in porta che si insacca nell'angolino: 0-1. Il Toro prova a rispondere subito alzando decisamente il ritmo e creando un parapiglia in area, in cui la Viola riesce a salvarsi. Occhio però alla velocità di Maiorana che si lancia in contropiede e va due volte a sbattere contro il muro di Anino, che si immola. I granata se la giocano a viso aperto, ma non riescono a impensierire Vannucchi. Al 31' Ressia perde il confronto con Maiorana in area, duello fisico tra i due, alla fine il 9 viola è trattenuto in area ed è rigore. Sul dischetto va Bonanno: Anino intuisce la traiettoria, ma non riesce a prendere la sfera. La Fiorentina si porta sul 2-0. L'occasione più importante per i granata arriva subito dopo quando Gatto si guadagna una punizione sulla trequarti. La calcia Finizio, Ressia arriva un attimo in ritardo per il tap-in.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa Hallil, in panchina al posto dello squalificato La Rocca, fa subito tre cambi. Dentro Foschiani, Carreri e Tatarevic; fuori Ressia, Domenico Gai e Conte. La Fiorentina prova però subito a chiudere i giochi con una punizione splendida dalla trequarti di Bonanno che porta il risultato sul 3-0 al 37'. Per accorciare le distanze il Toro è costretto a scoprirsi lasciando campo a Maiorana che si invola solo contro un Anino che ancora una volta si supera nella respinta. Al 50' altri due cambi tra le fila granata: spazio a Syll al posto di Spadoni e a Fabrizio Gai al posto di Grandi. Al 53' il Toro va vicinissimo all'1-3 con un'imbucata di Gatto a destra, Tatarevic va in scivolata per il tap-in e viene chiuso all'ultimo. Tre minuti dopo ci pensa Syll, che riceve un passaggio di Tatarevic e accorcia le distanze siglando l'1-3. Per gli ultimi minuti dentro anche Sandrucci. Il Torino prova in tutti i modi a recuperare con una reazione d'orgoglio, conquistando una serie di corner. Proprio Sandrucci va vicino alla rete, ma viene ribattuto dalla retroguardia. Poi anche Tatarevic si fa vedere con un pallonetto. Al 70' i granata trovano una punizione dal limite. In battuta va Sandrucci che la calcia bene, non impeccabile la retroguardia viola che inganna Vannucchi, superato. 2-3, un gol meritato che permette al Torino di presentarsi a Firenze con più fiducia.

IL TABELLINO

TORINO-FIORENTINA 2-3

Marcatori: 15' Bonanno (F), 31' rig. Bonanno (F), 38' Bonanno (F), 56' Syll (T), 70' Sandrucci (T)

TORINO (3-5-2): Anino; Gallo, Ressia (36' Foschiani), Fiore; Gatto (63' Sandrucci), Gai D. (36' Carreri), Casadei, Grandi (49' Gai F.), Finizio; Conte (36' Tatarevic), Spadoni (49' Syll). A disposizione: Proietti, Bosco, De Mori. Allenatore: Hallil

FIORENTINA (4-4-2): Vannucchi; Sturli, Biagioni, Turnone, Masoni; Pisani, Bonanno (72' Ceccarini), Angiolini (54' Ciacci), Atzeni (60' Arcadipane); Evangelista, Maiorana (54' Cristodaro). A disposizione: Dolfi, Batignani, Milucci, Cassisa, Santarelli. Allenatore: Magera

Ammoniti: 5' Ressia (T), 44' Foschiani (T), 69' Bonanno (F), 75' Evangelista (F)