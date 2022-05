Under 15, Torino-Genoa 2-0: i granata conquistano gli ottavi

Dopo l'Under 16 di Semioli, anche l'Under 15 di La Rocca guadagna l'accesso agli ottavi

Il Torino Under 15 si guadagna l'accesso agli ottavi delle fasi nazionali. Lo fa battendo il Genoa (sarebbe bastato un pareggio per passare il turno, in virtù del miglior posizionamento in classifica) con un gol per tempo e imponendosi d'autorità. Il Grifone è una squadra ostica, ma una volta superato l'impatto con la gara i granata riescono a domarla, trovando le reti decisive con Spadoni e Carreri.

PRIMO TEMPO - L'impatto con la gara sorride più al Genoa che al Toro, in affanno con un retropassaggio avventato per Anino che rischia di innescare Mendolia. La Rocca chiede subito di ristabilire la calma. I granata iniziano a spingere, le migliori occasioni nascono dagli uno contro uno di Spadoni e dalle incursioni veloci di Gai e Finizio. Il Grifone però è attento e crea i maggiori brividi, il primo su punizione nata da un fallo di Foschiani, ammonito. Poco dopo Foschiani è costretto al cambio dopo un intervento in area: al 18' entra quindi Fiore. La partita trova il suo equilibrio: il Genoa è pericoloso in contropiede, il Torino lo è sui piazzati. Nel finale di frazione però sono i rossoblù ad avere le chances principali: Ndulue va vicino alla rete, decisivo lo zampino di Fiore. Poi ancora Ndulue di testa, di poco a lato.

SECONDO TEMPO - La ripresa parte con un Genoa in pressing, ma con un Torino molto più cinico che alla prima occasione, al 42', trova l'imbucata vincente'. Decide Spadoni che è bravo a smarcarsi a sinistra e a concludere con un diagonale mancino dal limite sul secondo palo. Non può nulla Magalotti e i granata passano in vantaggio. E' un gol importante, perché se è vero che al Toro basta un pareggio per passare il turno in virtù del miglior posizionamento nel girone, è anche vero che il vantaggio permette alla squadra di La Rocca di giocare con più tranquillità. Nel finale il Genoa è costretto a dare il tutto per tutto e si rende pericoloso in occasione di un corner, Anino con un colpo di reni toglie la palla dall'angolino. All'ultimo è però il Toro a sfiorare il 2-0: Spadoni si gira bene in area, Grandi si avventa sul pallone ma non riesce a scavalcare Magalotti. Ma il 2-0 arriva poco dopo, in pieno recupero, dopo una gestione non ottimale della difesa del Genoa: ne approfitta Carreri, 2-0 col mancino.