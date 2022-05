Under 16, Torino-Genoa 1-1: i granata volano agli ottavi

Ai granata basta in virtù della migliore posizione in classifica il pareggio per completare il passaggio del turno

Roberto Ugliono

L'Under 16 del Torino pareggia contro il Genoa e vola agli ottavi di finale della poule scudetto. Ai granata di Semioli basta il pari in virtù della miglior posizione in classifica. Torelli che comunque meritano il passaggio del turno perché - soprattutto nel secondo tempo - giocano una grande partita passando anche in vantaggio grazie al gol di Di Paolo.

LA PARTITA - I ritmi non sono altissimi, perché Torino e Genoa fanno grande attenzione a non scoprirsi e cercano con il giropalla di scardinare le difese. Per questo motivo per grandi tratti del primo tempo succede ben poco. Gli unici veri pericoli sono due rigori abbastanza evidenti e non concessi dal direttore di gara. Prima è Deseri a sgambettare Rota in area, poi Sardo colpisce in volto Venturino. Poi per il resto sono lunghi giro palla senza conclusioni vere e proprie se non situazioni estemporanee.

A inizio ripresa parte forte il Genoa grazie al neo entrato Ekator, che semina il panico sulla destra. Dalla sinistra poi Decaroli serve in mezzo Venturino che calcia bene e Bellocci si supera deviando la sfera. Il Toro risponde cinque minuti dopo con Magnino, che viene lanciato in profondità e prova a calciare al volo, ma la sua conclusione non trova lo specchio dei pali per pochi centimetri. Al 52' il Genoa passa in vantaggio con Sancinito, ma il terzino del Grifone era in fuorigioco. Al 62' il Toro passa in vantaggio. Bravo Dimitri a scappare sulla sinistra e a servire in mezzo Di Paolo, che con il mancino supera Consiglio e porta in vantaggio il Toro. Allo scadere il Genoa trova il pari grazie a Romano. Il 10 del Genoa salta metà difesa del Toro, supera Bellocci in uscita (con la sensazione di aver commesso fallo) e poi deposita in rete.

IL TABELLINO

TORINO-GENOA 1-1

Marcatori: 62' Di Paolo (T), 80' Romano (G)

TORINO (4-2-3-1): Bellocci; Muratore, Sardo, Audinis, Ponghetti; Rossi, Alfano (66' Gai); Di Paolo (72' Gasti), Rota (57' Acquah), Dimitri (72' Sacco); Magnino (66' Spadoni). All.: Semioli.

GENOA (4-3-1-2): Consiglio; Sancinito, Sequino (74' Stivala), Deseri, Decaroli; Grossi, Fazio, Dodde (41' Ekator); Romano; Lattari, Venturino (74' Giraudo). All.: Mazzieri.

Ammoniti: 32' Grossi (G), 60' Magnino (T), 70' Di Paolo (T)