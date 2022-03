Under 16, la Top 3 di Torino-Juventus 1-5: Rossi l’ultimo a smettere di crederci

I voti dei migliori nel derby della Mole delle giovanili

Gualtiero Lasala

Termina il derby della Mole Under 16, con i ragazzi di Franco Semioli che cadono in casa contro i cugini bianconeri, vittoriosi per 5-1: è costata moltissimo la prima mezz'ora in cui il Toro ha subito tre gol, che hanno di fatto spezzato la partita indirizzandola verso i bianconeri (QUI per leggere la diretta del match).

ROSSI: segna il rigore che rimette in partita i granata, rendendo il primo tempo meno amaro dopo le tre reti subite in 25 minuti. Il capitano si porta sulle spalle la squadra ed è l'ultimo a mollare. Ha personalità, il Toro dovrà sfruttarla meglio rispetto ad oggi.

AUDINIS: eccetto i primi 10 minuti in cui non era in partita, ha fatto vedere buoni anticipi e senso della posizione. Però Biliboc lo ha messo più volte in difficoltà nel corso della partita. Può fare meglio ma è uno dei pochi a salvarsi in questa partita complessa.

BELLOCCI: nonostante i cinque gol presi (di cui non è responsabile), tra il primo e il secondo tempo si mette in mostra con due interventi clamorosi, più uno nel finale per evitare un'imbarcata peggiore. Un peccato che siano serviti a poco, ma quando chiamato direttamente in causa ha saputo come fermare gli avversari.