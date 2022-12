Under 16, la top 3 di Torino-Sampdoria 1-1: Spadoni si sacrifica, Fabrizio Gai lotta

Pari nello scontro in Under 16 tra Torino e Sampdoria: i migliori tre del match

Irene Nicola

Il Torino Under 16 si deve accontentare del pareggio contro la Sampdoria. I granata passano in svantaggio, poi lo recuperano a metà prima tempo, ma senza trovare lo spunto per pensare alla vittoria (QUI il commento). Di seguito i tre migliori torelli del match.

FABRIZIO GAI: La Sampdoria è la sua occasione per mettersi in mostra e accomulare minutaggio. La sfrutta nel modo giusto. Inserito come mezzala, fa buon filtro a centrocampo, spesso arretra per supportare la difesa ma è anche tra i più propositivi nel cercare uno spunto per il reparto offensivo.

SPADONI: Veste i panni inediti della prima punta, a volte pare più macchinoso ma resta decisivo con la rete che permette al Torino di pareggiare. Nella ripresa torna a ricoprire il ruolo di ala, dando un contributo importante all'arrembaggio granata.

SYLL: Non trova la via del gol, ma è uno dei granata a provarci con maggior insistenza. Non sempre la manovra del Toro agevola il reparto offensiva, fa di necessità virtù e tenta più soluzioni. Prestazione nel complesso positiva.