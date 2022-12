Under 16, Torino-Sampdoria 1-1: secondo pari consecutivo per i granata

I torelli di Veronese recuperano lo svantaggio iniziale, ma non trovano la zampata decisiva per la vittoria

Irene Nicola

Secondo pareggio consecutivo per l'Under 16 granata, dopo quello di settimana scorsa contro la Cremonese. I torelli di Marco Veronese hanno un inizio complicato, con la Sampdoria che passa in vantaggio dopo pochi scendo, ma riescono poi a recuperare il gap già nel primo tempo. Non arriva tuttavia l'imbucata decisiva per portare a casa il successo e i torelli si devono accontentare di un solo punti. Con questo risultato, i granata perdono la vetta in favore del Parma, vittorioso nello scontro con il Genoa.

Under 16, Torino-Sampdoria: le scelte — Qualche cambio di formazione per Veronese nella gara contro la Sampdoria, viste alcune assenze o indisposizioni. In difesa la novità è Foschiani, in campo al posto di Ressia, a far coppia con capitan Gallo. Nessuna sorpresa invece per gli esterni bassi, con Gatto e Finizio inamovibili. A centrocampo invece trova spazio Federico Gai, a completare il reparto con Casadei perno e Domenico Gai sulla sinistra. Inedita la composizione dell'attacco. Conte è in panchina, Spadoni (solitamente ala) si posiziona al centro dell'area, supportato dal lavoro di Syll e Sandrucci.

Under 16, Torino-Sampdoria: il primo tempo — Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa del giovane difensore del Padova Manuel Ntube, si parte. In avvio il Torino non c'è: dopo pochi secondi la Sampdoria trova la via del gol sorprendendo in toto la squadra granata con un'imbucata di Recagno. Una doccia fredda, che costringe l'Under 16 a inseguire. I blucerchiati tengono in mano le redini della partita, senza trovare particolare opposizione da parte dei torelli. Al 15' per la prima volta il Torino costringe Tommasella a una parata, con un tentativo da posizione defilata di Sandrucci. È una timida chance che apre però a un approccio più grintoso dei granata, che qualche secondo dopo ci riprovano con Spadoni. Spadoni lascia il centro dell'area per spostarsi a sinistra e sorprendere Tommasella sul secondo palo siglando l'1-1. La Sampdoria si rivela comunque un avversario più ostico di quanto lasciasse intendere la classifica e risponde colpo su colpo ai granata. La chance più grande per passare in vantaggio è comunque a vantaggio del Torino, che si dispera alla mezzora per un tap-in fallito da distanza ravvicinata. I torelli iniziano a proporsi con più continuità, ma senza trovare il cinismo giusto per indirizzare la partita; per contro, la Sampdoria è compatta e lascia pochi spazi. Si va a riposo sull'1-1.

Under 16, Torino-Sampdoria: il secondo tempo — Alla ripresa il Torino non commette l'errore del primo tempo e si fa subito vedere con Syll, che si invola a sinistra e viene poi chiuso da tre avversari. Subito dopo trema ancora la Sampdoria, con un colpo di testa di Spadoni che per pochi centimetri non entra in porta. Al 51' Veronese si gioca i primi due cambi. Ressia prende il posto di Foschiani al centro della difesa, l'attacco invece si ridisegna con l'ingresso di Conte e l'uscita di Sandrucci: Conte va al centro dell'area, Spadoni si sposta come ala destra al posto di Sandrucci e Syll resta sul fronte opposto. Il Torino inizia a cercare il gol con insistenza, ma anche con troppa fretta. Un errore rischia infatti di punire i granata: Finizio buca un intervento in scivolata, la Samp ne approfitta per sorprendere Aniello, ma Vitali non riesce a imbucare di testa da due passi. Per gli ultimi dieci minuti di gara dentro anche Carreri, a sostituire Syll. Carreri prova a farsi vedere nel finale, ma anche la Samp si gioca le sue chances con una conclusione di Recagno murata da Anino. Gli ultimi minuti, complice la stanchezza, sono meno vivaci del previsto. Fa eccezione un'imbucata di Finizio, con conclusione di prima intenzione terminata di poco alta. Per il recupero dentro anche Tatarevic, ma non arriva la zampata finale e il match termina sull'1-1.

Under 16, Torino-Sampdoria: il tabellino — TORINO-SAMPDORIA 1-1

Marcatori: 1' Recagno (S), 15' Spadoni (T)

TORINO (4-3-3): Anino; Gatto, Gallo, Foschiani (51' Ressia), Finizio; Gai F., Casadei, Gai D. (70' Tatarevic); Sandrucci (51' Conte), Spadoni, Syll (69' Carreri). A disposizione: Proietti, Fiore, Grandi, Ferraris, Tatarevic. Allenatore: Veronese

SAMPDORIA (3-4-1-2): Tommasella; Papasergio, Malanca, Riccardi; Marchese, Genovese, Rosciglioni, Carlini; Vitali (69' Colombo); Recagno, Rosciglioni (64' Saitta). A disposizione: Del Monte, Ndiaye, Leonardi, Xhindi Carelli, Caramori, Dasso. Allenatore: Pastorino.

Ammoniti: 46' Vitali (S), 72' Carreri (T)