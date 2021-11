Under 16, Torino-Cagliari 2-1: terza vittoria di fila per i granata di Semioli

Il Toro di Semioli si impone per 2-1 sul Cagliari nel recupero della terza giornata di campionato e conquista il terzo successo consecutivo

Nel recupero della terza giornata del campionato Under 16 il Torino si impone per 3-2 sul Cagliari. Si tratta del terzo successo consecutivo per i granata di Franco Semioli, che indirizzano la gara sui canali giusti nei primi 15' andando a segno con Rossi e Sardo; i rossoblù di Testoni dimezzano lo svantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Breda, ma non è abbastanza e al triplice fischio è il Toro a sorridere. Queste le dichiarazioni del tecnico Semioli: “Abbiamo fatto una prima parte di gara perfetta sotto ogni punto di vista, poi siamo andati un po’ in difficoltà quando loro hanno cambiato modulo. Nel secondo tempo siamo stati bravi a metterci in ordine per tenere saldamente il risultato. Questa è una squadra dal grande carattere e ora stanno arrivando, meritatamente, risultati molto positivi”.