Under 17: Serra e Jarre chiamati in Nazionale per il Torneo dei Gironi

Il tecnico della Nazionale Under 17 ha convocato Serra e Jarre in vista del Torneo dei Gironi in programma dal 25 al 28 novembre

Il tecnico della Nazionale Under 17 Bernardo Corradi ha convocato Nicolò Serra e Ashenafi Jarre in vista del Torneo dei Gironi in programma dal 25 al 28 novembre presso il Villaggio Azzurro "Novarello". Scenderanno in campo in un triangolare la Nazionale titolare Under 17 e due selezioni dei migliori 2005. Questi ultimi avranno l'obiettivo di mettere in discussione le scelte fatte dal mister, portando a una valutazione di possibili nuovi innesti nella rosa dei titolari.